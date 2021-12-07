Месси и Мбаппе принесли «Пари Сен-Жермен» победу над «Брюгге», оформив по дублю

Сегодня, 7 декабря, проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Килиан Мбаппе открыл счёт в игре на 2-й минуте. Мбаппе сделал передачу по флангу, Нуну Мендеш дошёл до лицевой и навесил. Симон Миньоле отбил мяч кулаками, но Килиан подобрал отскок и добил мяч в сетку. Килиан Мбаппе оформил дубль, забив гол на 7-й минуте. Анхель Ди Мария сделал мягкий заброс в штрафную, Мбаппе оторвался от опекуна и с близкого расстояния пробил Симона Миньоле.
Затем Лионель Месси забил 3-й гол хозяев. Килиан Мбаппе на фланге на рывке ушёл от защитника и сделал перевод в центр, Месси дошёл до штрафной и технично уложил мяч в дальний угол — Симон Миньоле не дотянулся. После этого Матс Ритс сократил отставание в счёте. Идрисса Гейе ошибся в центре поля, позволил бельгийцам разогнать атаку. Ноа Ланг дотащил мяч до штрафной хозяев, далее сделал аккуратную передачу чуть правее — а Ритс уже нанёс прицельный удар в угол ворот.
В конце игры Лионель Месси оформил дубль. Месси с «точки» сильно пробил в нижний угол ворот. Симон Миньоле даже не дёрнулся, взглядом проводив мяч.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 6 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 11 очков. «РБ Лейпциг» (7) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 7 декабря 2021
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