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«Милан» — «Ливерпуль»: Томори открыл счёт в матче

«Милан» — «Ливерпуль»: Томори открыл счёт в матче
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В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Ливерпуль».

Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился защитник «Милана» Фикайо Томори.

Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Ему помогают ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ливерпуль».

После пяти туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 15 очками в активе. Подопечные Юргена Клоппа уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира. «Милан» за пять матчей набрал 4 очка, команда находится на 3-м месте в группе.

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