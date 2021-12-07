«Милан» — «Ливерпуль»: Томори открыл счёт в матче

В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Ливерпуль».
Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился защитник «Милана» Фикайо Томори.
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Ему помогают ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ливерпуль».
После пяти туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 15 очками в активе. Подопечные Юргена Клоппа уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира. «Милан» за пять матчей набрал 4 очка, команда находится на 3-м месте в группе.
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