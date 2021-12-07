Суарес не смог сдержать слёз после замены в матче Лиги чемпионов с «Порту» из-за травмы
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Порту» принимает «Атлетико». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). К 45-й минуте встречи счёт 0:0.
На 13-й минуте встречи нападающий «Атлетико» Луис Суарес получил травму и был заменён. Вместо него на поле вышел бразильский форвард Матеус. Оказавшись на скамейке запасных, Суарес не смог сдержать слёз.
«Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице группы В с 4 очками в активе и борется за право выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого мадридскому клубу необходимо обыграть «Порту», а в параллельном матче «Милан» должен проиграть или сыграть вничью с «Ливерпулем». С первого места в группе В в 1/8 финала Лиги чемпионов выйдет «Ливерпуль».
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