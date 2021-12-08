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Бывший игрок сборной Испании может возглавить «Аксу»

Бывший игрок сборной Испании может возглавить «Аксу»
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Бывший полузащитник сборной Испании Альберт Риера ведёт переговоры с дебютантом казахстанской Премьер-лиги «Аксу». Об этом сообщает Metaratings.

Альберт Риера играл за такие клубы, как «Мальорка», «Бордо», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Галатасарай» и другие. В составе сборной Испании завоевал бронзу Кубка конфедераций. Свою тренерскую карьеру начал в прошлом году — ассистентом главного тренера «Галатасарая».

Альберт Риера начал профессиональную карьеру в «Мальорке» и выиграл с этим клубом Кубок Испании в 2003 году. Риера 46 раз выходил на поле в матчах чемпионата и отличился в них шестью забитыми мячами, выступая на левом фланге. Летом 2003 года Альберт перешёл в «Бордо» и в течение двух сезонов в этой французской команде провёл свыше 50 игр в лиге, забив в них четыре мяча.

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