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Аллер повторил рекорд Роналду, забив в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов

Аллер повторил рекорд Роналду, забив в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов
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Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер повторил достижение форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, забив в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Напомним, накануне «Аякс» на своём поле принимал «Спортинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в матче открыл Себастьен Аллер, реализовав 11-метровый удар на 8-й минуте. Этот мяч стал 10-м для нападающего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. На данный момент он является лучшим бомбардиром соревнований. В сезоне-2021/2022 Аллер дебютировал в Лиге чемпионов.

После шести туров «Аякс» занял первое место в турнирной таблице группы C, имея в своём активе 18 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замкнул квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» (9) и «Спортинг» (9).

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