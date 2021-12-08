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«Аякс» разгромил «Спортинг». Нидерландская команда не потеряла ни одного очка в ЛЧ

«Аякс» разгромил «Спортинг». Нидерландская команда не потеряла ни одного очка в ЛЧ
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Завершился матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» на своём поле принимал «Спортинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Счёт в матче открыл Себастьен Аллер, реализовав 11-метровый удар на 8-й минуте. На 22-й минуте игрок португальского клуба Нуну Сантуш после паса Бруну Табаты сравнял счёт в игре. Во втором тайме форвард «Аякса» Антони забил 2-й гол хозяев. Затем в составе амстердамцев отличились Давид Нерес и Стивен Бергёйс. На 78-й минуте Бруну Табата установил итоговый счёт в матче — 4:2.

После шести игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своём активе 18 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» (9) и «Спортинг» (9).

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
07 декабря 2021, вторник. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 2
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Аллер – 8' (пен)   1:1 Сантуш – 22'   2:1 Антони – 42'   3:1 Нерес – 58'   4:1 Бергёйс – 62'   4:2 Табата – 78'
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