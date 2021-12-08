«Аякс» разгромил «Спортинг». Нидерландская команда не потеряла ни одного очка в ЛЧ

Завершился матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» на своём поле принимал «Спортинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Счёт в матче открыл Себастьен Аллер, реализовав 11-метровый удар на 8-й минуте. На 22-й минуте игрок португальского клуба Нуну Сантуш после паса Бруну Табаты сравнял счёт в игре. Во втором тайме форвард «Аякса» Антони забил 2-й гол хозяев. Затем в составе амстердамцев отличились Давид Нерес и Стивен Бергёйс. На 78-й минуте Бруну Табата установил итоговый счёт в матче — 4:2.
После шести игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своём активе 18 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» (9) и «Спортинг» (9).
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