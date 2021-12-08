Анчелотти: важно, что «Реал» финишировал первым в группе, жеребьёвка меня не тревожит

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Мадридская команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

«Наша команда — не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе.

Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьёвка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей. У нас есть всё необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за это в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет её за явным преимуществом, — будет серьёзная борьба», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.