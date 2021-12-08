Мелкадзе — о матче с «Легией»: жду только победы, надо обязательно выходить из группы

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча с «Легией» (9 декабря) в Лиге Европы.

«Жду только победы. У нас всё плохо в чемпионате, надо что-нибудь зацепить до Нового года и обязательно выйти из группы.

Если бы у меня получилось забить на выезде с «Легией», был бы счастлив — вывел бы команду в 1/8 финала», — сказал Мелкадзе в интервью пресс-службе красно-белых.

Напомним, первая встреча «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, которая проходила в Москве, завершилась победой польского коллектива со счётом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.



За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.