Лофтус-Чик: увидел, насколько круто действуют в полузащите Ковачич и Жоржиньо

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик на пресс-конференции перед игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов поделился мыслями о своих перспективах в лондонском клубе.
«Я много раздумывал о [будущем] перед сезоном. Мне была необходима хорошая физическая подготовка, которая стала для меня трамплином, чтобы заиграть хорошо на старте сезона. Я увидел, насколько круто действуют в полузащите Ковачич и Жоржиньо. Сейчас я играю много. Никогда не знаешь, как всё будет дальше, всё меняется очень быстро.
В моем прошлом клубе всё складывалось не очень хорошо, но Томас отнесся к этой ситуации с пониманием. Мы решили оставить все былые проблемы позади и сконцентрировались на предсезонке, на тренировках, на игре. Я должен был забыть о прошлых проблемах — и забыл», — цитирует англичанина сайт „Зенита“.
- 8 декабря 2021
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