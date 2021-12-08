Лофтус-Чик: увидел, насколько круто действуют в полузащите Ковачич и Жоржиньо

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик на пресс-конференции перед игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов поделился мыслями о своих перспективах в лондонском клубе.

«Я много раздумывал о [будущем] перед сезоном. Мне была необходима хорошая физическая подготовка, которая стала для меня трамплином, чтобы заиграть хорошо на старте сезона. Я увидел, насколько круто действуют в полузащите Ковачич и Жоржиньо. Сейчас я играю много. Никогда не знаешь, как всё будет дальше, всё меняется очень быстро.



В моем прошлом клубе всё складывалось не очень хорошо, но Томас отнесся к этой ситуации с пониманием. Мы решили оставить все былые проблемы позади и сконцентрировались на предсезонке, на тренировках, на игре. Я должен был забыть о прошлых проблемах — и забыл», — цитирует англичанина сайт „Зенита“.