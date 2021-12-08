Луческу: в первом матче с «Бенфикой» киевское «Динамо» должно было выигрывать
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
«Команда хорошо провела две встречи с „Барселоной“ и матч с „Баварией“ дома. Мы заслуживали в этих матчах большего. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать в них очки. Эти ребята второй год играют вместе, и удачные игры с „Барселоной“ и „Баварией“ показали, что мы на правильном пути.
Считаю, что в том же первом матче с «Бенфикой» мы должны были выигрывать, но нам немного не повезло. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру», — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.
Матч «Бенфика» — «Динамо» пройдёт в Лиссабоне сегодня, 8 декабря, начало — в 23:00 мск.
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