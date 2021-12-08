Виктор Мозес согласился вновь играть за сборную Нигерии

Африканский агент Дрю Уи сообщил, что футболист «Спартака» Виктор Мозес дал согласие на возвращение в стан национальной команды Нигерии.

«Решение вернуться в состав «суперорлов» после трёхлетнего перерыва Мозес принимал без особого желания и дал согласие играть за сборную лишь год», — цитирует Уи OwnGoal Nigeria.



Напомним, в ближайшее время сборной Нигерии предстоит участие в Кубке Африки, который пройдёт с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.



Набрав после 17 туров 23 очка, «Спартак» занимает девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.