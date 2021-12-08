Бывший клуб Хави «Аль-Садд» возглавил экс-тренер «Рубина» Хави Грасия

Катарский клуб «Аль-Садд» назначил нового тренера. Им стал испанец Хави Грасия. До этого наставником катарского клуба был Хави, который ушёл в «Барселону». Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Я знаю, что здесь сделал Хави как игрок и тренер. Мы сохраним атакующий настрой и постараемся быть агрессивными на половине поля соперника. Чтобы играть хорошо, нам нужен хороший баланс, и мы постараемся его найти и достичь наших целей, а именно — выигрывать, сохраняя хороший стиль игры», — цитирует Грасию пресс-служба клуба.
Хави Грасия ранее работал в российском «Рубине», испанских «Малаге», «Валенсии» и английском «Уотфорде». Хави тренировал катарский клуб с 2019 по 2021 год, выиграв с ним семь титулов.
Грасия работал в «Рубине» с мая 2016 года по июнь 2017 года. В 2018 году он стал главным тренером «Уотфорда» и вывел команду в финал Кубка Англии. В 2020 году испанец возглавил «Валенсию» и был уволен в мае 2021 года из-за неудовлетворительных результатов.
- 8 декабря 2021
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