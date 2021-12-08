«Про такие матчи говорим «всё или ничего». Витория — о встрече «Спартака» с «Легией» в ЛЕ

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией».
«Про такие матчи мы говорим «всё или ничего». Так же было и с «Наполи». Нам необходимы максимальная концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить абсолютно всё.
Сегодня, конечно же, я не скажу о том, кто выйдет на поле и будет играть. Что касается вопросов стратегии, то у нас нет Соболева, Понсе, Ларссона. Но есть другие, кто может выступить в этой роли, — Мелкадзе, Ломовицкий, Мельников, Шитов и другие.
Пост в «Инстаграме» о болельщиках? Это абсолютно не относится к завтрашней игре, это параллельные вещи. Но я отвечу. В течение всего времени, несмотря на все сложности команды, мне хотелось поблагодарить фанатов, которые поддерживали нас в не самые простые времена. Команде и мне надо сказать болельщикам спасибо. Да, в чемпионате у нас не всё получается, но в Лиге Европы мы показываем себя хорошо. Именно поэтому такой пост был сделан. Кроме того, хотелось бы отметить, что завтра будет полный стадион», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.
- 8 декабря 2021
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