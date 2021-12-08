Леоненко — о смерти Гамулы: хороший был парень. Желаю родственникам это как-то пережить

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
«Соболезную родным и близким. Хороший был парень, неплохо разбирался в футболе. Жаль, что он ушёл из нашего канала, и плохо, что он ушёл из жизни. Желаю его родственникам это как-то пережить», — приводит слова Леоненко сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.
- 8 декабря 2021
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