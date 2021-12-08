«Мать пережила сына — это ужасно». Канчельскис высказался о смерти Игоря Гамулы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
«В последнее время близко общались с Игорем, потому что он работал в Москве, в клубе «Гераклион». Я ходил на матчи, затем мы встречались и много общались как о футболе, так и о жизни. Жалко. Был жизнерадостный, добрый и отзывчивый человек. Все его очень любили, уважали. Это большая-большая утрата. К сожалению, жизнь такая… Пусть земля ему будет пухом.
Созванивались три дня назад, общались. Всё было нормально. Вчера хотел дозвониться и обсудить Лигу чемпионов, а он уже не ответил. Думал, наберу сегодня… Утром позвонили друзья из «Ростова» и сообщили — его уже нет… Жить и жить. Он должен был приехать в Москву, съездить к маме. Маме 95 лет. Мать пережила сына — это ужасно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 8 декабря 2021
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