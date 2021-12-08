Ковалевски: не удивит, если Черчесов возглавит Польшу, он известен как кризисный менеджер

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о возможном назначении экс-тренера сборной России Станислава Черчесова в национальную команду Польши.
«Да, есть разговоры касательно Черчесова и сборной Польши. Прежде всего польским болельщикам он известен из-за успешной работы в «Легии». Но также он известен как кризисный тренер. Похожая ситуация была, когда Черчесова звали в «Легию» и сборную России. Кризисный период он отрабатывал очень успешно, команда показывала результат.
Если Польша не выйдет на чемпионат мира, то это будет большой удар. В таком случае нужен будет человек, который справится с этой ситуацией. Черчесов неоднократно доказывал, что хорошо справляется в такой ситуации. Не удивлюсь, если назначат Черчесова», — передаёт слова Ковалевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 8 декабря 2021
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