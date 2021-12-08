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«Челси» и «Зенит» сыграли вничью в заключительном матче Лиги чемпионов

«Челси» и «Зенит» сыграли вничью в заключительном матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 8 декабря, проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 3:3.

Тимо Вернер открыл счёт в матче на 2-й минуте. Росс Баркли с углового навесил на ближнюю штангу, Андреас Кристенсен сделал скидку во вратарскую, а Вернер поразил пустые ворота. Затем Клаудиньо сравнял счёт в игре. Дуглас Сантос сыграл на подборе возле штрафной и сделал подачу во вратарскую, Клаудиньо опередил опекуна и головой переправил мяч в сетку.

После этого Сердар Азмун вывел хозяев вперёд. Подопечные Семака совершили перехват в центре поля, Малком сделал пас вразрез — Азмун подхватил мяч, убежал один на один, обыграл Кепу и поразил пустые ворота. Затем голами отличились Тимо Вернер и Ромелу Лукаку. В конце встречи голом отметился Магомед Оздоев.

«Зенит» завершил групповой этап на третьем место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (15) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Челси».

Игру обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Ассистировали ему Йост ван Зейлен и Йохан Балдер.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
08 декабря 2021, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Вернер – 2'   1:1 Клаудиньо – 38'   2:1 Азмун – 41'   2:2 Лукаку – 62'   2:3 Вернер – 85'   3:3 Оздоев – 90+4'
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