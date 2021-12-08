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Оздоев объяснил празднование гола в ворота «Челси» с врачом «Зенита»

Оздоев объяснил празднование гола в ворота «Челси» с врачом «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Думаю, результат нам в плюс, потому что команда проделала хорошую работу, парни играли очень хорошо. Мне кажется, результат закономерен — что у них были моменты, что у нас. «Зенит» провёл хорошую игру, и, думаю, болельщики будут довольны качеством игры и результатом. Футбол — игра для зрителей, и команда хотела их порадовать.

Мой гол? Позиция убойная, надо было бить. Главным было хорошо подстроиться, что я и сделал. Побежал праздновать с доктором. Это ему благодарность за то, что он проделал большую работу. Я ему благодарен и хотел его отблагодарить», — сказал Оздоев в эфире «Матч Премьер».

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