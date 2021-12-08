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Боярский: ничья с «Челси» — это победа для «Зенита». Семак — грандиозный тренер

Боярский: ничья с «Челси» — это победа для «Зенита». Семак — грандиозный тренер
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Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результат матча сине-бело-голубых с «Челси» (3:3).

«Ничья с «Челси» является победой для «Зенита». Матч был действительно интересный, обе команды продемонстрировали высочайший класс футбола. Многие европейские зрители оценят силу петербургской команды и будут более осторожны в играх с «Зенитом».

Сегодня матч по-настоящему получился: ребята боролись, голы забили просто потрясающие. Надеюсь, что «Зенит» будет подтягивать свои силы к евровесне. Семак — грандиозный тренер!» — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

После шести туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (15) идёт первым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

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