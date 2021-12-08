«Барселона» близка к вылету из Лиги чемпионов. Турнирные расклады

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» принимает «Барселону». Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). К перерыву счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В параллельном матче группы Е Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» встречается с киевским «Динамо» в Лиссабоне (Португалия). К перерыву киевляне проигрывают «Бенфике» со счётом 0:2.

На данный момент турнирная таблица группы Е выглядит следующим образом:

«Бавария» — 18 очков «Бенфика» — 8 очков «Барселона» — 7 очков «Динамо» Киев — 1 очко

При сохранении данной ситуации в матчах 6-го тура «Барселона» завершит групповой этап Лиги чемпионов на 3-м месте в группе Е и отправится в Лигу Европы УЕФА.

«Барселона» выйдет в плей-офф, если обыграет «Баварию» или если «Бенфика» потеряет очки. «Бенфика» выйдет в плей-офф, если обыграет «Динамо», а «Барселона» потеряет очки.