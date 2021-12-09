Сергей Семак прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3).

«Игра была открытая, обоюдоострая, но у нас где-то присутствовала неуверенность, брак, какая-то закрепощённость. Потом заиграли поактивнее, создали много моментов в атаке. Но и пропустили тоже много, к сожалению. Хорошо, что смогли отыграться. А в целом могли как выиграть, так и проиграть. Результат такой, какой есть. Будем готовиться к следующему матчу.

«Челси» тоже сыграл открыто. В предыдущих пяти встречах Лиги чемпионов они пропустили один мяч, а в этой игре — сразу три. Да, они сыграли не на максимум своих возможностей. Главный тренер дал многим игрокам отдохнуть. По такой игре моментов было много. Очень сложно сыграть так же во всех матчах, соперники действуют закрыто. Кроме матча с «Ювентусом», на выезде моментов удавалось создавать не так много. Остальные команды играли в свою силу, все старались набрать максимум очков. Поэтому получился такой матч и такой результат.

Мы играли смелее, но на нас не было давления результата. Игра в обороне — не самое сильное наше качество. Сегодняшняя игра показала, что нам сложно играть с четырьмя защитниками, многое позволяем создать сопернику. Какие-то матчи мы проводим в три защитника. Все анализируем; результаты в этих встречах лучше, чем в игре с четырьмя защитниками. Все зависит от состояния, кто играет, что нужно в конкретном матче, против кого играем. Анализируем целую гору фактов, на основании которых делаем те или иные заключения. На какие-то матчи выходим с тремя, на какие-то — с четырьмя защитниками. », — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».