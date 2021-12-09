Клаудио Маркизио высказался о ярком матче «Зенита» с «Челси»

Бывший полузащитник «Зенита» итальянец Клаудио Маркизио высказался об игре своего бывшего клуба в заключительном туре Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (3:3). Половину «твита» Маркизио решил написать на русском языке.



«В такие вечера правильно оставаться беспристрастным… и не выглядеть классическим фанатом», – заявил Маркизио.

«Зенит» завершил групповой этап на третьем место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 5 очков. «Челси» (13) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

Напомним, ничья «Челси» в игре с «Зенитом» и победа «Ювентуса» в матче с «Мальмё» позволили туринскому клубу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе H.