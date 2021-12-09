Клаудио Маркизио высказался о ярком матче «Зенита» с «Челси»
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Бывший полузащитник «Зенита» итальянец Клаудио Маркизио высказался об игре своего бывшего клуба в заключительном туре Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (3:3). Половину «твита» Маркизио решил написать на русском языке.
«В такие вечера правильно оставаться беспристрастным… и не выглядеть классическим фанатом», – заявил Маркизио.
«Зенит» завершил групповой этап на третьем место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 5 очков. «Челси» (13) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).
Напомним, ничья «Челси» в игре с «Зенитом» и победа «Ювентуса» в матче с «Мальмё» позволили туринскому клубу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе H.
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