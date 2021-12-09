Сразу три команды выиграли все свои матчи в группе Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Команда из Германии набрала максимальное количество очков на групповом этапе Лиги чемпионов – 18. «Баварии» удалось добиться этого во второй раз в истории.



Также заключительные матчи группового этапа выиграли «Аякс» (у «Спортинга» 4:2) и «Ливерпуль» (у «Милана» 2:1). Они тоже набрали по 18 очков, выиграв каждый из шести матчей на групповом этапе.



Ранее все 6 матчей в группе выиграли только «Милан» в сезоне-1992/1993, «ПСЖ» — 1994/1995, «Спартак» — 1995/1996, «Барселона» — 2002/2003, «Реал» — 2011/2012 и 2014/2015, «Бавария» — 2019/2020.



В группе с «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов не вышла «Барселона», которая набрала всего 7 очков и заняла третью позицию. Со второго места в плей-офф прошла «Бенфика» (8), а на последнем месте расположился «Динамо Киев» (1).