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Бускетс о матче с «Баварией»: наши болельщики этого не заслуживают

Бускетс о матче с «Баварией»: наши болельщики этого не заслуживают
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«Сейчас мы чувствуем себя очень плохо. Это не то, чего мы хотели. И клуб, и наши болельщики этого не заслуживают. Мы находимся в очень трудной ситуации и это очень больно. Многие факторы привели нас к этому.

Конечно, мы чувствуем себя очень расстроенными. Это очень больно, но мы сами попали в эту ситуацию. Если бы у нас было больше очков, то мы бы не оказались в таком положении. Мы не очень хорошо играли в первых двух играх, мы попали в эту передрягу, и это очень больно», – цитирует Бускетса DAZN.

Мюнхенская «Бавария» набрала 18 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе Е. «Барселона» (7) завершила групповой этап на 3-м месте и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА.

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