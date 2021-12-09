Луческу — о выступлении киевского «Динамо» в ЛЧ: мы на равных играли с грандами

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвёл итог выступления своей команды в групповом турнире Лиге чемпионов. Набрав одно очко в шести матчах, киевляне заняли последнее место в квартете E.

«Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.

Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьёзными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов», — цитирует румынского специалиста официальный сайт «Динамо».

В заключительном матче группового этапа «Динамо» проиграло португальской «Бенфике» со счётом 0:2. Победителем группы E стала «Бавария» (18), со второго места в плей-офф вышла «Бенфика» (8), третьей финишировала «Барселона» (7), которая продолжит выступление в Лиге Европы. Для киевлян нынешний евросезон завершён.