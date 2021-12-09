Помазун: хочу попробовать себя в Европе, в других скоростях и реалиях. Мечта детства – АПЛ

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который выступает за «Урал» на правах аренды, рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.
«Меня всё устраивает в «Урале», а когда я вернусь в ЦСКА, не загадываю. Этого нет в мыслях — важнее выходить и как можно чаще играть на ноль, чтобы «Урал», как минимум, сыграл вничью. И прогрессировать самому. В этом смысле матчи с ЦСКА для меня такие же, как и все — ничего доказывать никому не хочу.
Жаль, в этом сезоне «Уралу» не хватает везения — как с «Краснодаром», когда в концовке пропустили дважды, или со «Спартаком». Ну и «Рубин» из головы не уходил: чем больше пропускаешь, тем обиднее, а там было 0:4. Овчинников говорил: «Нет неберущихся мячей». В каждом голе есть доля вины вратаря: мог что-то сделать подсказом, действием и позицией.
Мечта на сезон — занять как можно более высокое место с «Уралом». А на карьеру — попробовать себя в Европе, в других скоростях и вообще реалиях. Слышал разговоры про испанские клубы, но до конкретики так и не дошло — осталось просто интересом.
А так у меня мечта детства поехать Англию. Если будет предложение — рассмотрел бы», — цитирует Помазуна Sport24.
- 9 декабря 2021
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