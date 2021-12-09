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Вейналдум может вернуться из «ПСЖ» в АПЛ. На игрока претендует «Арсенал»

Вейналдум может вернуться из «ПСЖ» в АПЛ. На игрока претендует «Арсенал»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах нидерландского хавбека заинтересован лондонский «Арсенал», информирует в своём «твиттере» журналист Sky Кэйв Солкехол.

По сведениям источника, «ПСЖ» готов отпустить Вейналдума в аренду в зимнее трансферное окно. Игрок недоволен своим положением в клубе, поэтому положительно смотрит на перспективу возвращения в АПЛ.

Напомним, Вейналдум перешёл в «ПСЖ» из «Ливерпуля», куда перебрался из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году. До этого полузащитник выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В прошлом сезоне нидерландец принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола. После перехода в «ПСЖ» Вейналдум стал получать мало игровой практики, зарабатывая при этом € 10 млн за сезон.

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