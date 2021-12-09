Вейналдум может вернуться из «ПСЖ» в АПЛ. На игрока претендует «Арсенал»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах нидерландского хавбека заинтересован лондонский «Арсенал», информирует в своём «твиттере» журналист Sky Кэйв Солкехол.
По сведениям источника, «ПСЖ» готов отпустить Вейналдума в аренду в зимнее трансферное окно. Игрок недоволен своим положением в клубе, поэтому положительно смотрит на перспективу возвращения в АПЛ.
Напомним, Вейналдум перешёл в «ПСЖ» из «Ливерпуля», куда перебрался из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году. До этого полузащитник выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В прошлом сезоне нидерландец принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола. После перехода в «ПСЖ» Вейналдум стал получать мало игровой практики, зарабатывая при этом € 10 млн за сезон.
- 9 декабря 2021
-
16:35
-
16:26
-
16:11
-
16:03
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:34
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:14
-
15:11
-
15:05
-
14:51
-
14:39
-
14:31
-
14:28
-
14:21
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
13:57
-
13:47
-
13:41
-
13:36
-
13:24
-
13:05
-
12:55
-
12:38
-
12:36
-
12:02
-
12:00
-
11:43