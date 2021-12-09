Дмитрий Комбаров пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Легией»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров пожелал удачи игрокам московской команды в предстоящем матче с «Легией». Встреча с польской командой состоится в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.



«Сегодня решающий матч для нашей команды с непростым соперником. Хотелось бы пожелать удачи, чтобы «Спартак» показал красивый футбол, забил как можно больше голов и вышел в плей-офф», — рассказал Комбаров в видео, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».



Московский «Спартак» занимает в группе «С» Лиги Европы второе место с семью очками. Победа в матче с «Легией» гарантирует команде Руя Витории проход в плей-офф турнира. Игра в Варшаве состоится сегодня, 9 декабря. Начало – в 20:45 мск.