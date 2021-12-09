Киммих пропустит остаток года из-за последствий коронавируса

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не примет участия в оставшихся матчах команды в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

«Я рад, что мой карантин из-за коронавируса завершился. Со мной всё в порядке, но из-за небольшой инфильтрации лёгких я пока не могу тренироваться в полную силу. Жду своего полноценного возвращения в строй в январе», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Недавно немецкий футбольный союз сообщил, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован. У него не наблюдается симптомов болезни, он полностью вакцинирован. Четверо других игроков сборной Германии, которые были классифицированы как контактировавшие, несмотря на отрицательные тесты, также были отправлены на карантин. Среди них были Карим Адейеми, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Йозуа Киммих.