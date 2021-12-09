ЭСК признала ошибочным решение судьи засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение судьи Алексея Матюнина засчитать гол нападающего «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» в 17-м туре РПЛ (3:3).

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 25-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот атакующий игрок команды «Ростов» Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против обороняющегося игрока команды «Зенит» Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершён в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Зенит».



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ростов» на 80-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» Максим Осипенко вёл борьбу за позицию с атакующим игроком команды «Зенит» Деяном Ловреном в собственной штрафной площади с одновременным и обоюдным использованием рук. В подобных эпизодах арбитрам даны рекомендации продолжать игру», — говорится в пресс-релизе РФС.