Головин — в стартовом составе «Монако» на матч со «Штурмом»

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Штурм» сыграет с «Монако». Матч группы «B» пройдёт на стадионе «Меркур-Арена» в Граце (Австрия). Начало игры — в 20:45 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:



«Штурм»: Зибенхандль, Данте, Вютрих, Аффенгрубер, Газибегович, Любич, Станкович, Прасс, Ньянгбо, Саркария, Янтшер.



«Монако»: Маецки, Энрике, Матсима, Павлович, Агилар, Изидор, Матазо, Тчуамени, Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.



Работать на матче будет шведская бригада арбитров, которую возглавит Мохаммед аль-Хаким. В роли ассистентов выступят Стефан Хальберг и Макс-Робин Вильде. Резервный судья – Фредрик Клитте. VAR – испанцы Рикардо Де Бургос и Хавьер Эстрада Фернандес.



«Штурм» набрал одно очко и потерял шансы на участие в еврокубках весной 2022 года. «Монако» возглавляет турнирную таблицу в квартете «B» с 11 набранными очками.