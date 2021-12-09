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Тедеско провёл первую тренировку в «РБ Лейпциг»

Тедеско провёл первую тренировку в «РБ Лейпциг»
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско провёл первую тренировку в команде вместе со своими помощниками — Андреасом Хинкелем и Максом Урванчки. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба в «Твиттере».

36-летний Тедеско был назначен на должность главного тренера «РБ Лейпциг» сегодня, 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019 по май 2021 года. В последнем сезоне специалист выиграл с командой серебряные медали чемпионата страны.

Дебютный матч Тедеско в качестве главного тренера «РБ Лейпциг» состоится 11 декабря в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха дома.

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