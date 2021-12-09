Джикия и Кастрати повздорили во время матча между «Легией» и «Спартаком»

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играет с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходит на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша).



Защитник «Спартака» Георгий Джикия и нападающий «Легии» Лирим Кастрати повздорили. Оба игрока получили по жёлтой карточке.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Работает на матче словенская бригада арбитров, которую возглавляет Матей Юг. В роли ассистентов выступают Матей Жунич и Роберт Вукан.



После пяти сыгранных туров группового этапа ЛЕ «Легия» занимает четвёртое место в таблице квартета с шестью очками в активе. Московский «Спартак», набравший семь очков, располагается на второй строчке, уступая лишь «Лестер Сити» (8).



Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.