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«Монако» пробился в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Штурмом»

«Монако» пробился в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Штурмом»
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В австрийском Граце на стадионе «Меркур-Арена» завершился матч 6-го тура Лиги Европы в группе B. «Штурм» принимал «Монако». Встреча команд закончилась ничьей — 1:1.

На 6-й минуте австрийцы открыли счёт благодаря точному удару с пенальти Якоба Янтшера. На 30-й минуте счёт сравнял нападающий монегасков Кевин Фолланд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 57-й минуте.

Лига Европы. Группа B. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Янтшер – 6' (пен)   1:1 Фолланд – 30'

«Монако» набрал 12 очков в шести матчах и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. 2-е место занял «Реал Сосьедад». ПСВ вышел с третьего места в плей-офф Лиги конференций.

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