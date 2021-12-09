«Монако» пробился в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Штурмом»
Поделиться
В австрийском Граце на стадионе «Меркур-Арена» завершился матч 6-го тура Лиги Европы в группе B. «Штурм» принимал «Монако». Встреча команд закончилась ничьей — 1:1.
На 6-й минуте австрийцы открыли счёт благодаря точному удару с пенальти Якоба Янтшера. На 30-й минуте счёт сравнял нападающий монегасков Кевин Фолланд.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 57-й минуте.
Лига Европы. Группа B. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Янтшер – 6' (пен) 1:1 Фолланд – 30'
«Монако» набрал 12 очков в шести матчах и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. 2-е место занял «Реал Сосьедад». ПСВ вышел с третьего места в плей-офф Лиги конференций.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:02
- 9 декабря 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:44
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:36
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:19
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:09
Партнерский контент