«Монако» пробился в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Штурмом»

В австрийском Граце на стадионе «Меркур-Арена» завершился матч 6-го тура Лиги Европы в группе B. «Штурм» принимал «Монако». Встреча команд закончилась ничьей — 1:1.

На 6-й минуте австрийцы открыли счёт благодаря точному удару с пенальти Якоба Янтшера. На 30-й минуте счёт сравнял нападающий монегасков Кевин Фолланд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 57-й минуте.

«Монако» набрал 12 очков в шести матчах и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. 2-е место занял «Реал Сосьедад». ПСВ вышел с третьего места в плей-офф Лиги конференций.