«Спартак»! Ауф!» Видео из раздевалки красно-белых после выхода в плей-офф Лиги Европы

В твиттер-аккаунте московского «Спартака» появилось видео из раздевалки клуба после победы над польской «Легией» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

На нём защитники клуба Самуэль Жиго и Георгий Джикия кричат: «Спартак»! Ауф!». Затем игрокам подпевает вся раздевалка.

Видео доступно в официальном твиттер-аккаунте московского «Спартака».

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.