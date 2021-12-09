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Витория: попытались придать игре мобильности с помощью Игнатова, Бакаева. Это дало эффект

Витория: попытались придать игре мобильности с помощью Игнатова, Бакаева. Это дало эффект
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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал об особенностях тактики команды в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0), а также высказался о появлении на поле нападающего Георгия Мелкадзе.

«У Мелкадзе три месяца была тяжёлая травма, он провёл с нами пять тренировок. И его можно было бы «убить», выпустив с первых минут. Что касается игры, то мы попытались придать ей больше мобильности с помощью Игнатова, Бакаева. И это дало свой эффект», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

24-летний Мелкадзе появился на поле на 77-й минуте, заменив Михаила Игнатова. Это вторая игра нападающего после долгого восстановления, которое затянулось с лета 2021 года.

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