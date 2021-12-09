Нигматуллин высказался о решающем сейве Селихова на последних минутах с «Легией»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о победе команды над «Легией» (1:0) в Лиге Европы.
«Верил в победу «Спартака», потому что в последнее время «Легия» играет крайне неудачно. «Спартак» контролировал игру, этот выдуманный пенальти в концовке… Бессмысленно сейчас обсуждать, но поставили на пустом месте — притянули за уши. Но Селихов выручил в самый нужный и важнейший момент.
Очень рад за Сашу. У него был сложный период, связанный с травмами. Многие могли сломаться… Селихов же проявил характер и волю. Восстановился и вернулся на очень приличный уровень. Ключевые спасения Селихова сыграли главную роль в успехе «Спартака» в еврокубках. Вратарь — это полкоманды, а Саша это ярко продемонстрировал. Он демонстрировал яркую игру до травм. Потом же случился злой рок: стечение обстоятельств, травма за травмой. Очень тяжкое испытание для любого человека. Отрадно, что он смог всё это преодолеть», — рассказал Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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