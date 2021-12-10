Жиго: могу сказать только одно — спасибо Селихову!

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Могу сказать только одно — спасибо Селихову! Всех с победой. Вперёд, Спартак», — приводит слова Жиго «Спорт-экспресс».

Напомним, «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.