Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЕ. Он отбил пенальти на 98-й минуте

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, который стал героем заключительного матча группового этапа Лиги Европы с «Легией», претендует на звание лучшего игрока недели.
Помимо Селихова в голосовании участвуют полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич и форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль.
Напомним, «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.
Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.
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