Вратарь «Локо» Даниил Худяков: нам было тяжело отбирать мяч у футболистов «Марселя»

Усилий футболистов «Локомотива» не хватило для того, чтобы добиться положительного результата в заключительном матче группового раунда Лиги Европы УЕФА против «Марселя» (Франция), признал вратарь российской команды Даниил Худяков.
«Олимпик» очень сильная команда, они хорошо контролируют мяч. Тяжело было забрать мяч и держать его у себя. Кто самый опасный в составе соперника? Пайет, наверное. И Гендузи. Все ребята старались, бегали, отдавали все силы, но этого не хватило. Мы будем стараться, будем больше работать и придем к победам», — цитирует 17-летнего вратаря «Локомотива» официальный сайт УЕФА.
Напомним, в заключительном матче группового раунда Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» в гостях проиграл «Марселю» (Франция) со счётом 0:1 и завершил выступление в еврокубках в этом сезоне.
Автором единственного гола в матче стал на 35-й минуте Аркадиуш Милик. С 80-й минуты хозяева поля играли вдесятером — удаление заработал полузащитник Валентен Ронжье.
По итогам 6 туров «Локомотив», набрав два очка, занял последнее место в группе E. Первым финишировал «Галатасарай» (12), второе место досталось «Лацио» (9), «Марсель» (7) стал третьим. «Галатасарай» вышел в 1/8 финала, а «Лацио» сыграет в стыковом раунде турнира.
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