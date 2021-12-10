«Марсель» — «Локомотив»: видеообзор заключительного матча «железнодорожников» в евросезоне

В заключительном матче группового раунда Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» в гостях проиграл «Марселю» (Франция) со счётом 0:1 и завершил выступление в еврокубках в этом сезоне.



Автором единственного гола в матче стал на 35-й минуте Аркадиуш Милик. С 80-й минуты хозяева поля играли вдесятером — удаление заработал полузащитник Валентен Ронжье.

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Напомним, первая игра «Локомотива» и «Марселя» на групповом этапе, прошедшая 16 сентября в Москве, завершилась вничью — 1:1.

По итогам 6 туров «Локомотив», набрав два очка, занял последнее место в группе E. Первым финишировал «Галатасарай» (12), второе место досталось «Лацио» (9), «Марсель» (7) стал третьим. «Галатасарай» вышел в 1/8 финала, а «Лацио» сыграет в стыковом раунде турнира.