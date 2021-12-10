Джикия прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу назначения экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост главного тренера «РБ Лейпциг».
«Тедеско в «Лейпциге» уже официально? Сегодня не видел новости. Обязательно напишу ему и поздравлю. Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю. Не собираюсь ли я в «Лейпциг»? Я игрок «Спартака». Меня это не интересует.
Матч с «Сочи» может стать для Витории последним? Не думаю об этом, всё может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь», — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».
Напомним, Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством команда провела 54 матча (27 побед, 10 ничьих, 17 поражений) и стала серебряным призёром предыдущего розыгрыша чемпионата России.
Помогать Тедеско в Германии будут Андреас Хинкель и Макс Урванчки, которые работали с ним и в «Спартаке». Контракт с Тедеско заключён до лета 2023 года.
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