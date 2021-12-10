Селихов в матчах Лиги Европы отразил 87% ударов в створ — это лучший показатель в турнире

Голкипер московского «Спартака» Александр Селехов в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА отразил 87% ударов в створ своих ворот.
Это лучший результат среди вратарей, которые провели в Лиге Европы как минимум два матча, сообщается в «твиттере» OptaIvan.
Селихов отбил 13 из 15 ударов, а его одноклубник Александр Максименко — 5 из 12 (42%).
Александр Селихов защищал ворота «Спартака» в гостевом матче с «Лестером» (1:1), домашней игре с «Наполи» (2:1) и выездной встрече с «Легией» (1:0). В заключительном матче группового этапа с польской командой Селихов отбил пенальти на 98-й минуте. В итоге «Спартак» занял первое место в группе C.
Ранее стало известно, что Селихов претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам заключительного тура группового раунда турнира.
- 10 декабря 2021
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