Зелимхан Бакаев прокомментировал выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от победы над «Легией» (1:0) в шестом туре группового этапа Лиги Европы и выхода в плей-офф соревнований.



«Мы стали участниками и свидетелями исторической победы и этого уже никто не отменит! Спасибо большое всем болельщикам и поздравляю с этим праздником!» — написал Бакаев в своём «инстаграме».



Напомним, «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся.



Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.

Главные победы «Спартака» в еврокубках: