«Пора запасаться кексами». Бакаев вспомнил о разговоре с Джикией перед матчем с «Легией»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который забил победный гол в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы с «Легией» вспомнил о разговоре с защитником Георгием Джикией накануне матча.
«Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьешь». Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьешь два». Я говорю: «Не-не, хватит». Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами, — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.
- 10 декабря 2021
-
04:39
-
04:23
-
04:13
-
03:54
-
03:36
-
03:08
-
02:49
-
02:23
-
02:13
-
02:07
-
01:57
-
01:55
-
01:45
-
01:36
-
01:35
-
01:30
-
01:28
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
01:10
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24