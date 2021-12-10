«Пора запасаться кексами». Бакаев вспомнил о разговоре с Джикией перед матчем с «Легией»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который забил победный гол в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы с «Легией» вспомнил о разговоре с защитником Георгием Джикией накануне матча.

«Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьешь». Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьешь два». Я говорю: «Не-не, хватит». Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами, — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.