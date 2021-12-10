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Динияр Билялетдинов: зажёг петарду — будь готов посидеть до пяти утра

Динияр Билялетдинов: зажёг петарду — будь готов посидеть до пяти утра
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Бывший полузащитник московского «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о FAN ID на встрече со студентами Уральского федерального университета.

«Зажёг петарду — будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определённый регламент, ты знаешь, на что идёшь — потом не жалуйся. Не считаю, что получить FAN ID — это какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут.

Если есть правила на стадионе, то они должны работать для всех одинаково. Какая бы команда и традиции ни были, ты приходишь на стадион, общественное место. Я помню раньше стулья жгли, сейчас вот петарды. Да, это всё красиво, но будь готов потом посидеть до пяти утра на стадионе, а потом и в определённых организациях», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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