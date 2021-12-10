Динияр Билялетдинов: зажёг петарду — будь готов посидеть до пяти утра

Бывший полузащитник московского «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о FAN ID на встрече со студентами Уральского федерального университета.
«Зажёг петарду — будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определённый регламент, ты знаешь, на что идёшь — потом не жалуйся. Не считаю, что получить FAN ID — это какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут.
Если есть правила на стадионе, то они должны работать для всех одинаково. Какая бы команда и традиции ни были, ты приходишь на стадион, общественное место. Я помню раньше стулья жгли, сейчас вот петарды. Да, это всё красиво, но будь готов потом посидеть до пяти утра на стадионе, а потом и в определённых организациях», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
- 10 декабря 2021
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:14
-
13:04
-
12:59
-
12:57
-
12:40
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:51
-
11:32
-
11:19
-
11:18
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:42
-
10:31
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
09:58
-
09:56
-
09:56
-
09:45
-
09:34
-
09:23