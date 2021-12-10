Хосеп Гвардиола в 10-й раз признан лучшим тренером месяца в английской Премьер-лиге

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает официальный сайт соревнований. Это 10-я подобная награда для испанского специалиста.

В ноябре подопечные Гвардиолы выиграли все три матча в Премьер-лиге, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Эвертон» (3:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). В турнирной таблице АПЛ «горожане» занимают первое место.

На приз лучшему тренеру месяца также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль») и Стивен Джеррард («Астон Вилла»).

Гвардиола сравнялся по количеству наград лучшему тренеру месяца с Дэвидом Мойесом. Они делят третье место по этому показателю. Больше призов только в активе Алекса Фергюсона (27) и Арсена Венгера (15).

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Сити»:

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