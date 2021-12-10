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Собака наложила «кучу» на поле перед матчем Лиги конференций и стала мемом. Фото

Собака наложила «кучу» на поле перед матчем Лиги конференций и стала мемом. Фото
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Перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги конференций между сербским «Партизаном» и кипрским «Анортосисом» произошёл комичный эпизод, который за считаные часы стал вирусным мемом в соцсетях.

Во время разминки команд на поле выбежала собака. Нежданный гость, не мудрствуя лукаво, принялся справлять одну из своих природных нужд прямо на газон. К несчастью футболистов и работников стадиона, нужда была справлена не «по-маленькому».

Фото и видео этого момента разлетелись по интернету и вызвали ряд шуток как над локальным событием, так и в целом над новым еврокубком – Лигой конференций. Кто-то из болельщиков шутил, что из-за «мины» команды поменяли тактику и играли только по одному флангу, кто-то говорил, что «это олицетворение Лиги конференций».

Так или иначе работники стадиона нейтрализовали неприятную неожиданность ещё до начала матча, а главный ньюсмейкер этого события скрылся с поля в неизвестном направлении.

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