«Реал» отказал «Вест Хэму» в покупке Азара за € 25 млн
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Лондонский «Вест Хэм» хотел приобрести полузащитника «Реала» Эдена Азара за € 25 млн, но получил отказ от президента испанского клуба Флорентино Переса, сообщает The Sun.
Мадридский клуб готов расстаться с 30-летним футболистом за сумму не менее € 50 млн. Контракт Азара с клубом истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
Азар стал игроком «Реала» летом 2019 года, перейдя из английского «Челси» за € 115 млн. Ранее бельгиец также выступал за французский «Лилль».
«Реал» в следующем туре испанской Ла Лиги сыграет с «Атлетико» дома. Матч состоится 12 декабря. После 16 матчей мадридская команда, набравшая 39 очков, занимает в турнирной таблицы чемпионата Испании первое место.
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