Карим Адейеми договорился с «Боруссией» о контракте
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Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Bild.
По информации источника, 19-летний форвард дал согласие на переход в немецкий клуб, летом он подпишет с «Дортмундом» контракт сроком на 5 лет. «Боруссия» готова заплатить «Зальцбургу» за нападающего € 35 млн, но австрийский клуб хочет получить около € 40 млн.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала за форварда € 40 млн. «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 35 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
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